Frappes russes sur la région d'Odessa, attaque ukrainienne en Crimée

Les frappes russes sur le port d'Izmaïl ont fait 6 blessés et l'attaque ukrainienne sur Sébastopol en a fait 24

Des drones russes ont visé le Sud de la région ukrainienne d'Odessa dans la nuit de mardi à mercredi, endommageant des infrastructures portuaires du district de la ville d'Izmaïl et faisant six blessés, a rapporté Oleg Kiper, le gouverneur local. "Plusieurs groupes de drones d'attaque ont été dirigés contre le district d'Izmaïl. Des dégâts sur des infrastructures portuaires et civiles ont été constatés", a-t-il fait savoir sur Telegram mercredi matin. "Six civils" ont été blessés et transportés à l'hôpital, dont trois dans un état grave, a-t-il ajouté.

STRINGER / AFP Illustration - Maïs sur le quai du port maritime d'Izmail, dans la région d'Odessa, en Ukraine

Plus tôt dans la nuit, M. Kiper avait appelé la population à rester à l'abri jusqu'à l'extinction de l'alerte aérienne. M. Kiper avait annoncé jeudi qu'une attaque nocturne de drones avait ciblé durant "trois heures" le district d'Izmaïl, endommagent notamment des infrastructures portuaires.

Côté russe, une attaque ukrainienne a entraîné tôt mercredi l'incendie d'un chantier naval de Sébastopol dans la péninsule de Crimée annexée par Moscou, et fait 24 blessés, a rapporté le gouverneur russe de Sébastopol Mikhaïl Razvojaïev. "Je suis sur les lieux d'un incendie sur le site méridional de Sevmorzavod (chantier naval de Sébastopol). Tous les services opérationnels sont à pied d'oeuvre sur place", a-t-il indiqué le sur Telegram mercredi matin.

Sevastopol Governor Mikhail Razvozhaev telegram channel via AP Illustration - Attaque ukrainienne sur Sébastopol

"A la suite de l'attaque, selon de premières informations, 24 personnes ont été blessées", a ajouté M. Razvojaïev. Selon le gouverneur, l'incendie résulte d'une "attaque de missile" menée par Kiev contre Sébastopol, le port d'attache de la flotte russe de la mer Noire en Crimée annexée.

Depuis l'abandon en juillet de l'accord céréalier qui permettait à l'Ukraine d'exporter librement sa production, la Russie multiplie les attaques dans les régions méridionales d'Odessa et Mykolaïv, où sont situés des ports cruciaux pour le commerce sur la mer Noire. Depuis le déclenchement de l'offensive contre l'Ukraine en février 2022, la Crimée, annexée par la Russie en 2014, est régulièrement la cible d'attaques de drones aériens et navals.