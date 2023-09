La Russie affirme avoir repoussé une vague de drones ukrainiens dans l'Ouest

Tous les drones ont été détruits sans faire ni victimes ni dégâts, selon les autorités russes

La Russie a affirmé avoir détruit dans la nuit de mercredi à jeudi plusieurs drones ukrainiens dans les régions frontalières de l’ouest de Briansk et Belgorod, sans faire état de victimes à ce stade. Dans quatre communiqués distincts, le ministère de la Défense russe a indiqué sur Telegram que six drones avaient été abattus entre 22h00 mercredi et 00h45 locales jeudi au-dessus du territoire de la région occidentale de Briansk, frontalière de l'Ukraine.

Sergei SUPINSKY / AFP Illustration - Drone intercepté par la défense aérienne

Le gouverneur local Alexandre Bogomaz a fait état, lui aussi sur Telegram, du même nombre d'appareils détruits au-dessus notamment des districts d'Ounetchski, Brasovski, Starodoubski et de Karatchevksi, ce dernier étant tout proche de la ville de Briansk. Il n'y a aucune victime ni dégât, a-t-il précisé.

Plus tôt, la Défense russe a rapporté qu'un autre drone ukrainien avait été abattu à 21h30 locales mercredi au-dessus de la région de Belgorod, frontalière de la région ukrainienne de Kharkiv plus au sud. Le gouverneur Viatcheslav Gladkov a précisé que l'engin avait été intercepté au-dessus du village de Toulianka, à quelques dizaines de kilomètres de l'Ukraine.

HANDOUT / TELEGRAM / VVGLADKOV / AFP Un fragment de drone ukrainien abattu dans la région de Belgorod, Russie

La Russie avait déclaré avoir détruit deux drones aériens ukrainiens lundi dans la région de Belgorod, puis trois engins navals mercredi en mer Noire après une première attaque dans la matinée contre un chantier naval russe à Sébastopol, en Crimée annexée. Les offensives de drones ukrainiens contre des localités russes, qu'il s'agisse de régions proches de l'Ukraine, de la Crimée annexée ou de la capitale Moscou, se sont multipliées ces derniers mois sur fond d'une contre-offensive de Kiev entamée début juin.