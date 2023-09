Le président ukrainien a appelé les pays du monde "à s'unir pour mettre fin à la guerre"

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est exprimé, mardi soir, devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, évoquant la guerre qui fait rage dans son pays depuis un an et demi. Accusant la Russie de "génocide", il a appelé les pays du monde à s’unir afin de mettre un terme aux combats.

"La déportation par la Russie de dizaines de milliers d'enfants ukrainiens est clairement un génocide", a déclaré le chef d'Etat, dénonçant également la menace nucléaire russe. "L'Ukraine a renoncé à ses armes nucléaires dans le passé, alors que le monde était d'accord sur le fait que la Russie pouvait posséder de telles armes. Mais aujourd'hui, elle n'a plus le droit d'en posséder", a martelé le président ukrainien. "Il n'y a aucune raison pour que les terroristes possèdent des armes nucléaires et les utilisent pour menacer non seulement mon pays, mais aussi le reste du monde."

"Lorsque la haine se propage contre un pays, elle ne s'arrête pas là. Chaque décennie, la Russie déclenche une nouvelle guerre ailleurs, et dans le même temps, les enfants apprennent à haïr l'Ukraine et les autres pays voisins", a poursuivi Zelensky. "La Cour internationale de justice a émis un mandat d'arrêt contre Poutine suite à ses crimes. Si la Russie réussit son agression, de nombreux sièges au Conseil de l'ONU seront vides."

"Plus que jamais, le monde doit agir ensemble pour sauver des vies humaines. Tout comme il existe des moyens de dissuasion contre l'utilisation des armes nucléaires, il faut également dissuader les agresseurs", a conclu le président ukrainien. "Si nous sommes unis, nous pouvons garantir la paix à tous les pays du monde et empêcher davantage de guerres. Aujourd'hui, n'importe quelle guerre peut devenir une guerre mondiale. Nous avons besoin d'une unité mondiale pour garantir qu'une telle agression ne se reproduise plus", a-t-il conclu.

Lors de son discours un peu plus tôt à la même tribune, le président Joe Biden a réitéré l'engagement des Etats-Unis à se tenir aux côtés de l'Ukraine. Des déclarations qui ont été vivement applaudies par Volodymyr Zelensky et toute la délégation ukrainienne.