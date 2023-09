Ukraine : bombardements russes sur plusieurs villes, deux morts à Kherson

Les frappes russes ont en outre fait 7 blessés à Kiev, 7 à Tcherkassy et 2 à Kharkiv

Plusieurs villes ukrainiennes ont été frappées par des missiles russes dans la nuit de mercredi à jeudi, tuant deux hommes à Kherson et blessant sept personnes à Kiev après des chutes de débris. "L'armée russe a bombardé les quartiers résidentiels de Kherson. A ce stade, nous avons connaissance de deux civils morts", a écrit sur Telegram un responsable de la ville ajoutant que quatre personnes avaient été transférées à l'hôpital, dont une dans un état grave, et qu'une cinquième avait été prise en charge sur place. Il a précisé plus tard que les deux victimes étaient des hommes âgés de 29 et 41 ans.

SERGEY BOBOK / AFP immeuble résidentiel détruit par une frappe de missile russe dans le centre de Kharkiv, en Ukraine

"Selon les informations détaillées des médecins, sept personnes ont été blessées dans le district de Darnitskyi. Trois d'entre elles sont à l'hôpital. Quatre ont été pris en charge sur place", a quant à lui indiqué sur le même réseau social, le maire de la capitale Vitali Klitschko. Une fillette de neuf ans figure parmi les blessés, a-t-il précisé.

Le chef de l'administration militaire de la capitale, Serguiï Popko, a indiqué, lui aussi sur Telegram, que des débris de missiles russes abattus étaient tombés dans les districts de Golosiivskyi, Darnytskyi, Shevchenkivskyi et Desnyanskyi. "Plus de 20 cibles ennemies ont été détruites par la défense aérienne", a poursuivi M. Popko dans un autre message, affirmant que la Russie avait attaqué avec des "missiles de croisière".

SERGEI SUPINSKY / AFP Drone russe abattu par la défense aérienne ukrainienne au-dessus de Kiev

Sept personnes ont également été blessées dans la ville de Tcherkassy, au sud de Kiev, après qu'un hôtel a été touché par un missile. Deux autres blessés ont été signalés à Kharkiv, près de la frontière russe, où six frappes ont été dénombrées. Trois missiles ont touché la région de Lviv, dans le nord-ouest, les autorités de la ville n’ayant pas été en mesure dans l’immédiat de donner des informations sur d’éventuelles victimes.