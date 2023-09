Au moins un militaire russe tué dans la frappe sur le QG de la flotte en mer Noire

Kiev affirme sa détermination à récupérer la péninsule de la mer Noire, annexée par Moscou en 2014

Au moins un militaire russe a été tué vendredi dans la frappe de missile ukrainien ayant touché le quartier général de la flotte russe en mer Noire, situé à Sébastopol, en Crimée ukrainienne annexée par la Russie, a indiqué Moscou.

"Cinq missiles ont été abattus par la défense antiaérienne. Le bâtiment historique du quartier général de la flotte de la mer Noire a été endommagé par l'attaque. Selon les informations disponibles, un militaire a été tué", a indiqué dans un communiqué sur Telegram le ministère russe de la Défense. L’Ukraine a pris cette région pour cible à plusieurs reprises ces dernières semaines. Des attaques qui se sont intensifiées alors que Kiev affirme sa détermination à récupérer la péninsule de la mer Noire, annexée par Moscou en 2014.

Mikhail Razvozhayev, le gouverneur de la plus grande ville de Crimée, Sébastopol, a mis en garde contre d'éventuelles nouvelles attaques aériennes ukrainiennes et a exhorté les plus de 500 000 habitants de Sébastopol à rester chez eux.

"Attention à tous ! Une autre attaque est possible. S'il vous plaît, n'allez pas dans le centre-ville. Ne quittez pas les bâtiments", a-t-il prévenu. "Tous ceux qui se trouvent à proximité du quartier général de la flotte – dès que vous entendez la sirène, dirigez-vous vers les abris." Razvozhayev a confirmé que les secouristes étaient déjà sur les lieux de l'attaque et que des effectifs de lutte contre les incendies étaient en cours de déploiement pour éteindre tout incendie résultant de l'attaque du missile.

Olga MALTSEVA / AFP La mer Noire au large de Sébastopol, la plus grande ville de la péninsule de Crimée et son port et sa base navale les plus importants, le 16 juillet 2022

Les tensions dans et autour de la mer Noire se sont intensifiées depuis que Moscou s’est retiré d’un accord autorisant le passage en toute sécurité des cargos civils depuis trois ports ukrainiens. En réponse, l’Ukraine a appelé ses alliés à fournir des missiles à longue portée pour renforcer sa capacité à cibler des positions plus en profondeur dans les territoires sous contrôle russe. Les dirigeants occidentaux ont exprimé leurs inquiétudes quant à cette décision, craignant qu’elle ne conduise l’Ukraine à cibler le territoire russe et à aggraver ainsi davantage le conflit.