Kiev affirme que de "hauts" commandants de la flotte russe ont été tués lors de l'attaque sur Sébastopol

L'armée ukrainienne a affirmé samedi avoir tué ou blessé "de hauts commandants" de la marine russe lors de sa frappe la veille contre le quartier général de la flotte de la mer Noire à Sébastopol, en Crimée annexée.

"Les détails de l'attaque seront révélés dès que possible et le résultat se traduit par des dizaines de morts et de blessés parmi les occupants, y compris de hauts commandants de la flotte", a déclaré l'armée de Kiev. Elle a affirmé que l'attaque avait eu lieu "au cours d'une réunion des dirigeants de la marine russe". Le gouverneur de Sébastopol, en Crimée annexée, installé par Moscou, a mis en garde samedi contre la possibilité d'une nouvelle attaque de missiles ukrainiens sur la ville, au lendemain de la frappe de Kiev sur le quartier général de la flotte russe de la mer Noire.

"Attention, danger de missile ! Danger de missile !" a averti Mikhail Razvojaïev sur Telegram. "Fermez bien vos fenêtres et ne vous en approchez pas", a-t-il ajouté, demandant aux personnes se trouvant dans des voitures et les transports publics d'aller se mettre à l'abri. Il a peu après annoncé que "le danger est terminé".

Kiev a revendiqué vendredi une "frappe réussie" sur le siège de la flotte russe de la mer Noire, en Crimée annexée, qui a fait au moins un disparu, au moment où l'Ukraine s'efforce de porter le combat jusque dans cette péninsule stratégique.

Cette région ukrainienne annexée par Moscou en 2014 et la ville de Sébastopol, où se situe le QG de la marine visé, sont au cœur du dispositif militaire russe pour son invasion de l'Ukraine, à la fois pour approvisionner les troupes occupant le sud ukrainien et pour mener des frappes de missiles depuis la mer.