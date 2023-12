Ukraine : au moins douze morts et des dizaines de blessés dans des frappes russes

L'armée ukrainienne affirme avoir détruit 114 cibles aériennes sur 158 lors des dernières frappes russes

La Russie a lancé vendredi matin une vaste série de frappes sur plusieurs villes de l'Ukraine, dont la capitale, faisant au moins douze morts et des dizaines de blessés, selon Kiev. Moscou a tiré 110 missiles sur l'Ukraine, dont la plupart ont été abattus, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sur X. "Aujourd'hui, la Russie a utilisé presque tous les types d'armes de son arsenal", a-t-il ajouté.

"Nous n'avions pas vu autant de rouge sur nos écrans depuis longtemps", a observé Iouri Ignat, porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne. Les forces russes ont d'abord lancé une vague de drones suicide suivie de missiles, a-t-il expliqué. Une alerte aérienne généralisée à l'ensemble du pays a été activée vers 5h GMT.

"Il y a des morts aujourd'hui, tués par des missiles russes lancés sur des installations civiles, des bâtiments civils", a dénoncé Andriy Yermak, le chef de cabinet de M. Zelensky. "Nous faisons tout notre possible pour renforcer notre bouclier aérien. Mais le monde doit voir que nous avons besoin de plus d'aide et de moyens pour arrêter cette terreur", a-t-il ajouté sur Telegram.

Selon le maire de Kiev Vitali Klitschko sept personnes sont "actuellement hospitalisées dans la capitale" et une station de métro utilisée comme abri anti-aérien a été endommagée. Dans le quartier de Podil dans le Nord de Kiev un hangar de 3 000 m2 était en feu et de nombreux blessés sont à déplorer. Des incendies sévissaient dans plusieurs autres quartiers.

Les bombardements ont également visé au moins cinq autres villes dont Kharkiv (Nord-Est), Lviv (Ouest), Dnipro (Est) et Odessa (Sud). Une personne est morte à Kharkiv qui a subi 22 frappes. Une autre a été tuée à Lviv. À Dnipro, le maire a fait état de morts et de blessés. Une maternité a également été gravement endommagée.