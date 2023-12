La Russie promet de répliquer après la mort de 14 personnes dans une frappe à Belgorod

Cette frappe est la plus meurtrière pour les civils en Russie depuis le début du conflit en février 2022

Moscou a promis samedi de répliquer à une frappe imputée à l'armée ukrainienne qui a fait quatorze morts et 108 blessés à Belgorod, la plus meurtrière pour les civils en Russie depuis le début du conflit en février 2022.Cette frappe est survenue au lendemain de bombardements intenses en Ukraine, qui ont tué 39 personnes selon les autorités.

"D'après les dernières informations, 12 adultes et deux enfants sont morts à Belgorod", ville proche de la frontière, a indiqué le ministère russe des Situations d'urgence sur Telegram, ajoutant que "108 personnes, dont quinze enfants, ont été blessées".

Des images mises en ligne montrent des voitures en feu, des immeubles aux vitres cassées, ainsi que des colonnes de fumée noire s'élevant à l'horizon. L'Ukraine mène régulièrement des frappes en Russie, notamment dans les régions les plus proches de son territoire, mais leur bilan est généralement bien moins élevé.

Le ministère de la Défense a assuré que cette attaque ne resterait pas "impunie". Les forces russes ont réussi à intercepter deux missiles et "la plupart" des roquettes lancées contre la ville, a-t-il ajouté, ce qui a évité des conséquences "infiniment plus graves". Mais plusieurs roquettes et des débris de missiles se sont toutefois abattus sur Belgorod, a-t-il indiqué.

"Nous avons assisté aux pires conséquences des bombardements de l'armée ukrainienne en deux ans", a regretté le gouverneur local, Viatcheslav Gladkov. Par mesure de sécurité, les grands rassemblements ont été annulés dans plusieurs districts frontaliers, a-t-il précisé.

Le président russe Vladimir Poutine a été "informé" de cette attaque, selon le Kremlin. La Russie a demandé une réunion du Conseil de sécurité sur Belgorod "pour 15H heure de New York", soit 20H00 GMT, a indiqué l'ambassadeur russe adjoint aux Nations unies, Dmitri Polianski.

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a rejeté la responsabilité de l'attaque vers "le Royaume-Uni" et "les Etats-Unis", qui "incitent le régime de Kiev à mener des actes terroristes", dans une interview aux agences russes.

Le vice-président de la Douma, chambre basse du Parlement russe, Piotr Tolstoï, a lui prédit une réplique "sévère", voyant en ce bombardement la preuve qu'il "ne peut pas" y avoir de négociations avec l'Ukraine.