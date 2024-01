L'Iran met au point un drone perfectionné destiné aux forces russes en Ukraine

L'Iran aurait mis au point un drone d'attaque avancé, le Shahed-107, destiné à soutenir les opérations russes en Ukraine. Il semblerait également que Téhéran soit sur le point de fournir à Moscou des missiles balistiques sol-sol, ce qui constituerait une évolution importante dans le conflit en cours, selon des informations révélées par Sky News mercredi.

(Ukrainian Army Strategic Communications Directorate via AP)

Selon une source de sécurité bien informée citée par le média britannique, le Shahed-107, décrit comme un drone "explosif et de reconnaissance" est équipé d'une technologie permettant de détecter des cibles importantes telles que des systèmes de roquettes avancés utilisés par les forces ukrainiennes. La même source a laissé entendre à Sky News que la collaboration entre l’Iran et la Russie s'étendait à la fourniture de missiles sol-sol comprenant des missiles d'une portée de plus de 200 km.

Ce nouveau drone en développement qui fait partie de la famille des drones Shahed, mesure environ 2,5 mètres de long pour trois d'envergure et peut être déployé à partir de véhicules. Son rayon d'action est d’environ 1 500 kilomètres et offre des capacités de reconnaissance qui pourraient permettre d'identifier des cibles le long de la ligne de front ukrainienne.

AP Photo/Efrem Lukatsky

L'Iran aurait procédé à des essais des drones Shahed-107 et Shahed-136 en collaboration avec les Russes sur une base aérienne iranienne, témoignant de l'intensification de la coopération militaire entre les deux pays. Le ministère russe de la Défense et le ministère iranien des Affaires étrangères n'ont pas encore réagi à ces allégations.