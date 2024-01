L'OTAN va lancer son plus grand exercice depuis des décennies en simulant une guerre contre la Russie

Près de 90 000 militaires participeront à "Steadfast Defender 2024", le plus grand exercice de l'OTAN depuis des décennies, qui débutera la semaine prochaine et se prolongera jusqu'en mai, a annoncé ce jeudi le commandant en chef de l'alliance, Chris Cavoli. "L'Alliance va démontrer sa capacité à renforcer la zone euro-atlantique avec un mouvement transatlantique de forces depuis l'Amérique du Nord", a précisé le général américain aux médias à Bruxelles, après une réunion de deux jours avec les chefs de défense nationaux. Les soldats participants seront issus des 31 pays membres de l'OTAN et de la Suède, cette dernière étant candidate à l'adhésion à l'alliance.

L'exercice vise à tester la capacité des alliés à s'engager dans un conflit avec un adversaire comme la Russie. Composé d'exercices conjoints importants, et d'une série d'exercices individuels de moindre envergure, il s'étendra de l'Amérique du Nord jusqu'au flanc est de l'OTAN, près de la frontière russe. Il impliquera 50 navires militaires, 80 avions et plus de 1 100 véhicules de combat.

L'exercice, qui sera le plus important depuis l'exercice Reforger de 1988 pendant la guerre froide, intervient alors que l'OTAN révise ses défenses face à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. L'alliance dirigée par les États-Unis a dépêché des milliers de soldats sur son flanc oriental et a élaboré ses plans les plus ambitieux depuis l'effondrement de l'Union soviétique pour se protéger d'une attaque russe.