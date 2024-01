Un avion militaire russe s'écrase avec 65 prisonniers ukrainiens à bord

Un avion de transport militaire russe Iliouchine-76 s'est écrasé mercredi dans la région de Belgorod, près de la frontière ukrainienne, avec 65 prisonniers de guerre ukrainiens à son bord, selon les informations fournies par le ministère russe de la Défense et rapportées par les agences russes.

https://twitter.com/i/web/status/1750087596149981507

Le crash a eu lieu aux alentours de 11h00 heure de Moscou (08H00 GMT). À bord, outre les prisonniers, se trouvaient six membres d'équipage et trois accompagnateurs. L'appareil acheminait des soldats ukrainiens à Belgorod pour un éventuel échange de prisonniers, a précisé le ministère. Le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov, a déclaré être au courant d'un "incident", sans donner plus de détails. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un avion s'écrasant près du village de Yablonovo, suivi d'une explosion.