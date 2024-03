L'Ukraine accuse la Russie d'utiliser massivement des armes chimiques sur le champ de bataille

Oleksandr Kryvitsky, ambassadeur d'Ukraine aux Pays-Bas, a présenté des données alarmantes lors d'une discussion du conseil d'administration de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) à son siège à La Haye. Selon lui, la Russie violerait de manière flagrante et systématique la convention internationale sur l'interdiction des armes chimiques, dont elle est pourtant signataire aux côtés de près de 200 autres pays.

L'ambassadeur a affirmé que les forces militaires russes intensifient l'utilisation de différents types de gaz toxiques et d'armes chimiques sur le champ de bataille, et ce, dans un nombre croissant de régions et de zones de combat le long de la ligne de front entre les deux pays. Rien qu'en 2024, l'Ukraine aurait documenté 346 cas d'utilisation de produits chimiques toxiques sur le champ de bataille, soit une moyenne de six attaques chimiques par jour.

AP Photo/Efrem Lukatsky

Kiev estime que les Russes considèrent l'utilisation de ces armes comme un moyen efficace de progresser tactiquement sur le champ de bataille et de perturber les capacités de l'armée ukrainienne, notamment pour déloger les forces ukrainiennes de leurs positions fortifiées. Au 1er mars 2024, l'Ukraine a signalé au moins 1 060 cas où la Russie aurait utilisé des produits chimiques toxiques à des fins militaires, bien que seulement 72 cas aient été officiellement confirmés en raison des difficultés à documenter les événements dans les conditions du champ de bataille.

L'utilisation principale de produits chimiques toxiques par les Russes se ferait par le biais de lancers de grenades à gaz depuis des drones (71% des cas). Jusqu'en février 2024, 946 cas nécessitant une assistance médicale pour des soldats ukrainiens empoisonnés par des substances non identifiées pendant le combat ont été documentés. Pour l'Ukraine, ces cas sont autant de preuves des violations systématiques et flagrantes par la Russie de la convention sur l'interdiction des armes chimiques.