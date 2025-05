Après 3 ans de guerre : Poutine propose des "négociations directes" avec l'Ukraine

Dans une déclaration surprise depuis le Kremlin dimanche, Vladimir Poutine a proposé d'engager des négociations directes avec l'Ukraine le 15 mai à Istanbul. Cette initiative intervient après trois ans d'un conflit meurtrier qui a provoqué la crise la plus grave entre la Russie et l'Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. "Nous proposons à Kiev de reprendre des négociations directes sans aucune précondition", a déclaré le président russe, précisant qu'il s'entretiendrait avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour faciliter l'organisation de cette rencontre.

Cette offre survient quelques heures après que plusieurs puissances européennes ont exigé, lors d'une visite à Kiev, que Moscou accepte un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours sous peine de "sanctions massives". Poutine a balayé ce qu'il considère comme des "ultimatums". "Notre proposition est sur la table. La décision appartient maintenant aux autorités ukrainiennes et à leurs tuteurs, qui semblent guidés par leurs ambitions politiques personnelles et non par les intérêts de leurs peuples", a-t-il ajouté.

Le dirigeant russe a rappelé que ce n'était pas Moscou qui avait rompu les négociations en 2022, faisant référence à un projet d'accord prévoyant la neutralité permanente de l'Ukraine en échange de garanties de sécurité internationales des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU.

En juin 2024, Poutine avait posé comme conditions à la fin du conflit l'abandon officiel par l'Ukraine de ses ambitions d'adhésion à l'OTAN et le retrait de ses troupes des quatre régions ukrainiennes revendiquées par la Russie. Cette initiative diplomatique intervient alors que l'administration Trump affirme vouloir mettre fin au "bain de sang" en Ukraine, conflit que Washington considère comme une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie.