Entre les alertes et les attaques de drones, la communauté juive de Kiev se prépare pour la fête de Chavouot

Dans l'ombre de l'état d'urgence à Kiev et des attaques de drones sur la capitale ukrainienne, la communauté juive de Kiev se prépare pour la fête de Chavouot avec diverses activités destinées aux juifs de toute la ville. La lecture des Dix Commandements aura lieu cette année dans plusieurs centres à travers Kiev, afin de permettre à des centaines de juifs de la ville et des environs de vivre ensemble l'expérience de la fête du don de la Torah.

Comme à chaque fête, le rabbin de la ville de Kiev, Jonathan Markowitz, qui sert également comme aumônier du service pénitentiaire ukrainien, a veillé à ce que les prisonniers juifs reçoivent également des colis alimentaires spéciaux contenant les produits laitiers traditionnels de Chavouot, accompagnés de brochures explicatives sur la fête et ses coutumes. De plus, en préparation de la fête, des cours de Torah ont été dispensés la semaine dernière dans les prisons sur la signification de la fête dans la tradition et la loi juive.

"Notre préparation pour la fête du don de la Torah, depuis la lecture des Dix Commandements dans différents centres de la ville jusqu'au soutien aux soldats et aux prisonniers, exprime la solidarité et la responsabilité mutuelle qui caractérisent la communauté juive", souligne le rabbin Jonathan Markowitz. "Nous prouvons que la Torah et la tradition juive vivent et sont présentes partout et en toute circonstance, dans l'espoir d'une fête paisible".

Dans le cadre des préparatifs de la fête, la communauté n'a pas oublié les soldats juifs servant au front. Des kits spéciaux leur ont été envoyés en l'honneur de la fête, comprenant des brochures explicatives et des rations de combat festives avec des repas de fête et des gâteaux au fromage. Par ailleurs, dans le cadre des activités communautaires en faveur des juifs de Kiev, la communauté juive de la ville, sous la direction du grand rabbin, distribue ces jours-ci des colis d'aide humanitaire à des milliers de personnes dans le besoin, personnes âgés ou isolées à l'approche de la fête.