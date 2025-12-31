La Russie déploie des missiles hypersoniques nucléaires en Biélorussie

La Russie a diffusé mardi une vidéo montrant ce qu’elle présente comme le déploiement de son système de missiles hypersoniques nucléaires Oreshnik en Biélorussie, pays allié proche de Moscou. Selon les autorités russes, cette manœuvre vise à renforcer la capacité de frappe de la Russie sur des cibles en Europe en cas de conflit.

L’agence de presse d’État TASS précise qu’il s’agit de la première démonstration publique des systèmes mobiles Oreshnik, qualifiés par le président Vladimir Poutine d’« impossibles à intercepter » en raison de vitesses supérieures à dix fois celle du son.

Le déploiement intervient à un moment de tensions accrues entre l’Est et l’Ouest, liées à la guerre de la Russie en Ukraine. Il place des missiles russes à proximité immédiate de l’Ukraine et de plusieurs pays de l’OTAN, dont la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, renforçant ainsi la portée stratégique de Moscou en Europe de l’Est. Selon les experts russes, ces missiles pourraient atteindre des cibles européennes plus rapidement en cas de conflit.