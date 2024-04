"Le Moyen-Orient est au bord du précipice" (Antonio Guterres)

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dresse un tableau sombre de la situation au Moyen-Orient, avertissant que les tensions croissantes liées à la guerre à Gaza et à l'attaque de l'Iran contre Israël pourraient dégénérer en un "conflit régional de grande ampleur".

M. Guterres a également déclaré que la guerre à Gaza, déclenchée par le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël, a créé un "enfer humanitaire" pour les civils piégés dans le territoire. "Le Moyen-Orient est au bord du précipice. Ces derniers jours, nous avons assisté à une escalade périlleuse - en paroles et en actes", a déclaré M. Guterres lors d'une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité, en présence de plusieurs ministres des Affaires étrangères, dont ceux de la Jordanie et de l'Iran. "Un mauvais calcul, une mauvaise communication, une erreur, pourraient conduire à l'impensable - un conflit régional à grande échelle qui serait dévastateur pour toutes les parties impliquées", a-t-il affirmé, appelant toutes les parties à faire preuve d'une "retenue maximale". L'Iran a lancé plus de 300 missiles, drones et roquettes sur Israël au cours du week-end, affirmant qu'il s'agissait de représailles à une frappe israélienne présumée du 1er avril sur un site de Damas qui, selon l'Iran, était un bâtiment consulaire, et qui a éliminé deux généraux du Corps des gardiens de la révolution islamique et plusieurs autres officiers. La quasi-totalité des projectiles iraniens tirés sur Israël ont été interceptés et les dégâts ont été limités.

António Guterres condamne à la fois l'attaque du consulat et la rafale de drones, estimant que cette dernière constitue une "grave escalade". "Il est grand temps de mettre fin au cycle sanglant des représailles. "Il est grand temps d'arrêter", a-t-il ajouté.