Les Etats-Unis accusent la Russie de faire usage d’armes chimiques en Ukraine

Les États-Unis ont accusé mercredi la Russie de violer l'interdiction internationale des armes chimiques dans la guerre qu'elle mène en Ukraine en répandant de la chloropicrine et d'autres substances toxiques contre les forces ukrainiennes.

"L'utilisation de tels produits chimiques n'est pas un incident isolé et est probablement motivée par la volonté des forces russes de déloger les forces ukrainiennes des positions fortifiées pour réaliser des gains tactiques sur le champ de bataille", a déclaré le département d'Etat américain dans un communiqué. Moscou n'a pas encore réagi à ces accusations.

La chloropicrine est apparue sur les champs de bataille lors de la Première Guerre mondiale, utilisée par les forces allemandes contre les Alliés. Il est désigné comme asphyxiant interdit par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) basée à La Haye, qui a été créée pour mettre en œuvre et contrôler le respect de la Convention sur les armes chimiques (CAC) signée en 1993. Les Russes s'en servent comme d'un moyen de dispersion, beaucoup plus efficace que des gaz lacrymogènes. Les soldats coincés dans les tranchées et sans masque à gaz n'ont d'autre choix que de fuir sous les tirs nourris de l'ennemi.

Selon l'armée ukrainienne, outre la chloropicrine, les forces russes tirent des grenades chargées de gaz CS et CN. L'armée ukrainienne a déclaré qu'au moins 500 soldats avaient dû être traités après avoir été exposés à des substances toxiques et que l'un d'eux en était mort.

En conséquence, le département d'Etat américain a annoncé l'imposition de sanctions à trois organismes officiels russes liés à des programmes d’armes chimiques et biologiques, notamment une unité militaire spéciale qui a utilisé de la chloropicrine contre des soldats ukrainiens. Quatre entreprises russes soutenant ces trois entités ont également été sanctionnées. Les sanctions gèlent tous les avoirs américains appartenant à ces entités et sociétés et interdisent aux citoyens américains de faire des affaires avec elles.

Dans le même temps, le département du Trésor américain a imposé des sanctions à trois entités et à deux individus impliqués dans l'achat d'articles pour les institutions militaires russes liées aux programmes d'armes chimiques et biologiques de Moscou. Ces sanctions faisaient partie des nouvelles mesures annoncées hier par les États-Unis contre la Russie pour son invasion de l’Ukraine en 2022.

La Convention sur les armes chimiques interdit la production et l'utilisation d'armes chimiques et exige que les 193 pays qui l'ont ratifié, dont la Russie et les États-Unis, détruisent tous les stocks en leur possession.