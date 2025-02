Trump révèle avoir parlé à Poutine : "Il veut que les gens arrêtent de mourir"

Le président Trump a révélé avoir eu des conversations téléphoniques avec Vladimir Poutine dans le but de négocier la fin de la guerre en Ukraine, selon un entretien exclusif accordé au New York Post à bord d'Air Force One vendredi. Bien qu'évasif sur le nombre exact d'échanges, Trump affirme que le dirigeant russe "se soucie vraiment" des pertes humaines sur le champ de bataille. "Il veut que les gens arrêtent de mourir", a déclaré Trump, ajoutant : "Tous ces morts. Des jeunes, de beaux jeunes. Ils sont comme vos enfants, deux millions d'entre eux - et pour aucune raison". Le président américain maintient que cette guerre "ne serait jamais arrivée" s'il avait été au pouvoir en 2022.

S'adressant à son conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz présent dans son bureau à bord d'Air Force One, Trump a insisté : "Organisons ces réunions. Ils veulent se rencontrer. Chaque jour, des gens meurent. De jeunes et beaux soldats se font tuer. Des jeunes hommes, comme mes fils. Des deux côtés. Partout sur le champ de bataille".

Le vice-président Vance doit rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de la Conférence sur la sécurité de Munich la semaine prochaine. Trump a évoqué son intention de conclure un accord de 500 millions de dollars avec Zelensky pour accéder aux terres rares et au gaz en Ukraine, en échange de garanties de sécurité dans un éventuel accord de paix.

Concernant l'Iran, Trump a déclaré : "Je préférerais un accord sur le non-nucléaire plutôt que de la bombarder... Ils ne veulent pas mourir. Personne ne veut mourir". Il a ajouté que "si nous concluons l'accord, Israël ne les bombardera pas", tout en restant discret sur les détails des négociations potentielles.