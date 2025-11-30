Ukraine : le cimetière juif de Kharkiv frappé par un tir de missile russe

Près de quatre ans après le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie , la ville de Kharkiv ne connaît toujours aucun répit. Le cimetière juif de la ville a été bombardé hier lors d'une violente attaque de missiles qui a duré toute la nuit. Le rabbin de la ville, Moshe Moskowitz, s'est rendu au cimetière pour la première fois ce dimanche afin d'évaluer les dégâts.

« Nous sommes tous profondément choqués par ce qui s'est passé », a-t-il déclaré avec émotion à la fin de sa visite. « Avec le maire, nous ferons tout le nécessaire pour réparer les dégâts et, surtout, rendre hommage à la mémoire des Juifs enterrés dans ce cimetière. »

Ce n'est pas la première fois que la communauté juive et ses institutions sont frappées par les bombardements russes. L'école juive, la yeshiva, la synagogue et même le domicile du rabbin ont déjà été visés par le passé. De nombreuses habitations de membres de la communauté ont été endommagées et plusieurs personnes ont perdu la vie.

Malgré les violences, la communauté s'efforce de maintenir une vie juive normale dans la ville. "La vie doit continuer", a affirmé le rabbin Moskowitz, émissaire du mouvement Chabad. "En ce moment, nous nous préparons pour Hanoukka et nous sommes convaincus que la lumière chassera les ténèbres."

Plus tôt dans la journée, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a évoqué les négociations en cours en Floride entre la Russie et l'Ukraine visant à mettre fin au conflit. Selon Reuters, Rubio s'est dit optimiste quant aux progrès possibles. "Les discussions ne portent pas seulement sur des accords de paix, mais aussi sur la création d'une voie qui permettra à l'Ukraine de rester indépendante et prospère", a-t-il déclaré.