Ukraine : une synagogue touchée de plein fouet par une frappe de missile russe

Une synagogue de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, a été touchée jeudi par un missile russe, provoquant d’importants dégâts matériels mais aucun blessé, selon des sources affiliées au mouvement Habad.

Le rabbin de la communauté, Yossef Yitzchak Wolff, a échappé de justesse à la frappe : il venait de quitter le bâtiment pour fixer une mezouza sur le montant de la porte d’une maison locale. Quelques minutes plus tard, l’explosion a éventré le plafond de la synagogue et détruit son bureau.

Des images publiées sur X par Chabad.org montrent un large trou dans le toit et des débris éparpillés dans le bureau du rabbin, directement touché. Des dégâts plus mineurs onrt été constatés dans la salle attenante où se déroulent les prières. « Les murs ont tremblé et le cœur de la synagogue a été complètement détruit », a déclaré le rabbin Wolff. « Mais notre courage ne sera pas brisé. Nous reconstruirons la synagogue afin que les prières puissent continuer à y résonner, si Dieu le veut. »

Le rabbin a qualifié l’incident de « moment clair de hashgaha pratit », ou providence divine. Ce n’est pas la première fois qu’il échappe à la mort : en juillet dernier, un drone suicide russe avait percuté sa voiture familiale sans faire de blessés.

L’attaque survient quelques heures après qu’une synagogue de Kiev a été endommagée par un drone, et deux mois après la destruction partielle d’un lieu de culte historique à Odessa.

Malgré la guerre, une communauté juive d’environ 32 000 personnes reste active en Ukraine, selon l’Institut de recherche sur les politiques juives. Les rabbins Habad, présents dans tout le pays, continuent d’y assurer leur mission, fidèles à la philosophie du mouvement : se trouver là où il y a des Juifs afin de leur permettre de respecter Torah et mitzvot.