Un mort dans une attaque de drone sur Moscou à la veille des pourparlers de paix

Une personne a été tuée et trois autres blessées à Moscou suite à une attaque de drones ukrainienne, selon les agences de presse officielles russes. Cette offensive survient alors que des discussions sur la fin du conflit russo-ukrainien s'ouvrent en Arabie saoudite sous l'égide de l'administration Trump. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a affirmé que les systèmes de défense aérienne du pays avaient abattu "au moins 60 drones" dirigés vers la capitale russe. Cette vague d'attaques a entraîné l'annulation de nombreux vols dans les aéroports moscovites pendant la nuit.

L'attaque s'est produite quelques heures avant le début des discussions entre les représentants ukrainiens et américains en Arabie saoudite. Ces négociations, menées par le prince héritier Mohammed ben Salmane, visent à trouver une issue au conflit.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le président ukrainien Volodymyr Zelensky sont arrivés hier en Arabie saoudite et ont rencontré séparément le prince héritier. Aucune rencontre directe entre les deux hommes n'a pour l'instant été programmée.

"Nous voulons vraiment déterminer quelle est leur position et ce qu'ils sont prêts à faire pour parvenir à la paix", a déclaré Rubio aux journalistes. De son côté, Zelensky a indiqué après sa rencontre avec ben Salmane : "Nous avons eu une discussion approfondie sur les étapes et conditions nécessaires pour mettre fin à la guerre et assurer une paix stable."

Parallèlement, l'envoyé présidentiel américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a révélé que le président ukrainien avait envoyé une lettre à la Maison Blanche pour s'excuser de l'incident survenu avec le président Trump dans le Bureau ovale, qualifiant cette démarche "d'étape importante et nécessaire".