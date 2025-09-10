Une première : la Pologne abat des drones russes ayant violé son espace aérien, l'OTAN en alerte

Articles recommandés -

La Pologne a franchi un seuil inédit ce mercredi en abattant pour la première fois des drones russes ayant pénétré son territoire lors d'une offensive aérienne contre l'Ukraine. Cette escalade marque un tournant dans un conflit qui, depuis février 2022, avait déjà vu des incursions d'appareils russes en territoire polonais sans intervention directe de Varsovie.

L'armée polonaise a confirmé que ses systèmes radar avaient repéré "plus de dix drones russes" durant l'attaque nocturne visant l'ouest de l'Ukraine. "Certains des drones entrés dans notre espace aérien ont été interceptés", précise le communiqué militaire, ajoutant que "les recherches et les efforts pour localiser leurs sites potentiels de crash sont en cours".

Un des appareils a touché un immeuble résidentiel dans la ville de Wiryki, dans l'est du pays, sans faire de victimes selon les autorités locales.

Mobilisation générale de l'OTAN

Face à ces "infiltrations répétées", l'aviation polonaise et celle de ses alliés de l'OTAN ont décollé en urgence, tandis que les systèmes de défense aérienne étaient activés. L'armée a qualifié ces incursions d'"action agressive qui représente une menace réelle pour la sécurité de nos citoyens".

Pour rappel, l'article 5 de l'OTAN établit qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs des parties est considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, laissant le champ libre à une riposte militaire de l'alliance.

Paralysie du trafic aérien

Les répercussions de cette escalade se sont immédiatement fait sentir sur le transport aérien. L'aéroport international Frédéric-Chopin de Varsovie, le plus important du pays, a fermé son espace aérien en raison des "opérations militaires". Selon Flightradar24, plusieurs vols matinaux ont été déroutés vers Katowice, Wrocław et Poznań. L'Administration fédérale de l'aviation américaine a confirmé la fermeture temporaire de quatre aéroports, dont celui de la capitale polonaise.

Intensification des frappes russes

Cette violation de l'espace aérien polonais intervient dans un contexte d'intensification des attaques russes. Dans l'ouest de l'Ukraine, notamment dans les régions de Volhynie et de Lviv limitrophes de la Pologne, les sirènes ont retenti toute la nuit. La ville de Lviv, située à seulement 80 kilomètres de la frontière polonaise, fait régulièrement l'objet de bombardements depuis le début du conflit.

L'incident survient également quelques jours après la plus importante attaque aérienne russe contre l'Ukraine depuis février 2022, qui avait notamment endommagé le siège du gouvernement à Kiev. Mardi, 24 retraités ont été tués dans le village de Yarovaya, dans la région de Donetsk, alors qu'ils faisaient la queue pour percevoir leur pension, victimes d'une bombe guidée russe.