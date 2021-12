Les futures pandémies pourraient être plus meurtrières que celle du Covid-19 (AstraZeneca)

A ce jour, 5.2 millions de personnes sont décédées du coronavirus

Les futures pandémies pourraient être plus meurtrières que celle du Covid-19, a mis en garde l'une des créatrices du vaccin contre le coronavirus d'AstraZeneca.

Selon Sarah Gilbert, "le prochain virus pourrait être plus contagieux, ou plus mortel, voire les deux. Ce ne sera pas la dernière fois qu'un virus menace nos vies et nos moyens de subsistance."

A ce jour, 5.2 millions de personnes sont décédées du coronavirus.

Sarah Gilbert, professeur de vaccinologie à l'Université d'Oxford, a déclaré que le monde devrait donc s'assurer qu'il est désormais préparé à affronter le prochain virus.

"Les progrès que nous avons réalisés et les connaissances que nous avons acquises ne doivent pas être perdus", a-t-elle déclaré.

Un groupe d'experts de la santé mis en place par l'OMS pour examiner la gestion de la pandémie a appelé à un financement permanent et à une plus grande capacité d'enquête sur les pandémies grâce à un nouveau traité.

Une proposition concernait un nouveau financement d'au moins 10 milliards de dollars par an pour la préparation à une pandémie.

Sarah Gilbert a déclaré que la protéine de la variante Omicron contenait des mutations connues pour augmenter la transmissibilité du virus.

"Jusqu'à ce que nous en sachions davantage, nous devrions être prudents et prendre des mesures pour ralentir la propagation de cette nouvelle variante," a-t-elle affirmé.

Omicron a été découvert dans une quarantaine de pays dont Israël, où 21 cas ont été identifiés.