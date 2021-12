La troisième dose du vaccin anti-Covid réduit de 90 % les décès chez les plus de 50 ans, selon une étude israélienne

Selon l'auteur de l'étude, la troisième injection du vaccin est d'une efficacité rarement vue à ce jour

La troisième dose du vaccin anti-Covid de Pfizer réduit de 90% les décès chez les personnes âgées de 50 ans et plus par rapport à celles qui n'ont pas reçu d'injection de rappel, selon une étude israélienne publiée jeudi dans le New England Journal of Medicine, et réalisée avant l'apparition du variant Omicron.

L'étude, basée sur les données de l'organisme de santé Clalit, a porté sur les personnes qui avaient reçu leur deuxième dose de vaccin au moins cinq mois auparavant

Les chercheurs ont étudié les données de 843.208 personnes, dont 758.118 (90 %) ont reçu le rappel (la troisième dose) pendant la période de l'étude.

Dans ce groupe, 65 personnes ayant reçu la troisième dose sont décédées des suites du Covid-19, ce qui représente un taux de 0,16 pour 100 000 personnes par jour.

Dans le groupe des personnes vaccinées n'ayant pas reçu la troisième dose, 137 sont décédées, soit 2,98 pour 100 000 personnes par jour.

Les statistiques ont été ajustées en fonction de facteurs sociodémographiques et des conditions médicales coexistantes. Les individus n'ont été comptabilisés comme ayant reçu le rappel qu'à partir d'une semaine après l'administration de la troisième dose.

Doron Netzer, chef de la médecine communautaire à Clalit, a déclaré au site d'information Walla que l'étude montrait "sans équivoque que le vaccin de rappel est associé de manière significative à la réduction du risque de mortalité dû au coronavirus, y compris à la souche Delta."

D. Netzer, qui est coauteur de l'étude, a ajouté que la troisième injection du vaccin était d'une efficacité rarement vue à ce jour.

"Très peu d'interventions médicales peuvent être attribuées à une réduction décuplée du risque de mortalité, comme nous l'avons constaté pour le vaccin de rappel", a-t-il déclaré.

L'efficacité du vaccin face au variant Omicron, qui a été découvert il y a quelques semaines, reste cependant incertaine.