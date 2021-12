Israël/Omicron: le confinement n'est pas à l'ordre du jour (ministre de la Santé)

A ce jour, 67 cas d'Omicron ont été rapportés dans le pays

Le ministre israélien de la Santé Nitzan Horowitz a déclaré lundi qu'un confinement n'était pas à l'ordre du jours, alors que les contaminations au variant Omicron sont en hausse dans le pays.

"Nous vivons aux côtés du coronavirus et nous le faisons de manière réfléchie, responsable et professionnelle. Nous ne fermerons pas le pays et nous ne nuirons pas à l'économie. Nous n'enverrons pas des centaines de milliers de personnes au chômage", a-t-il assuré.

"Nous n'en sommes pas là et il n'y a pas besoin de parler de ce genre de mesures. Au contraire, ce que nous faisons est conçu pour maintenir notre routine, en particulier dans le système éducatif," a-t-il ajouté.

A ce jour, 67 cas d'Omicron ont été rapportés dans le pays, 13 d'entre eux n'avaient pas été vaccinés ou n'avaient pas reçu la 3e dose.

En outre, 444 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en 24h et 96 personnes sont dans un état grave.

Le ministre de la Santé Nitzan Horowitz et la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked ont convenu lundi que la Grande-Bretagne et le Danemark seraient ajoutés à la liste des pays "rouges". Les personnes revenant de ces pays devront effectuer une quarantaine dans un hôtel coronavirus.

Le premier décès dû à Omicron a été enregistré au Royaume-Uni lundi.