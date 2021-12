Covid-19: selon un chercheur israélien, un dérivé du safran serait efficace contre le virus

"La colchicine ferait baisser le taux de mortalité due au Covid-19 de 50%"(Prof. Ami Schattner)

Un dérivé de la plante du safran, déjà utilisé à l’époque de l’Antiquité grecque, pourrait améliorer le traitement des personnes atteintes de la forme grave du coronavirus et réduire le taux de mortalité due au Covid-19 par au moins 50%, selon une étude publiée début décembre dans la revue scientifique The European Journal of Internal Medicine.

Selon l’auteur de l’étude, le professeur Ami Schattner, chercheur israélien travaillant à l'Ecole de médecine Hadassah de l'université Hébraïque de Jérusalem, la colchicine aurait été utilisée comme médicament il y a des milliers d’années, d’abord par les Egyptiens, puis par les Anciens Grecs.

Cela fait vingt ans que le professeur Schattner analyse les résultats de patients recevant des traitements à base de colchicine. Convaincu du potentiel du dérivé à traiter le Covid-19, il a mené quatre études contrôlées différentes sur des malades atteints du virus, 6.000 cas en tout.

Selon le professeur Schattner, les résultats sont très positifs. "La colchicine améliore considérablement le traitement des cas graves de la maladie et ce qui est encore plus significatif, le taux de mortalité baisse de 50%, comparé aux cas n’ayant pas été traités avec la colchicine", déclare-t-il.

Le dérivé est peu cher et une dose d’un demi-milligramme par jour suffit. "La non-nocivité de la colchicine a déjà été démontrée par le passé. Son efficacité contre le coronavirus, qui doit encore être confirmée par des études supplémentaires, serait une découverte majeure dans la lutte contre le Covid-19", a-t-il ajouté.