Covid-19: "les cas graves ne guérissent pas complètement" (chercheurs britanniques)

"Seulement 30% des cas graves ont repris la même vie d’avant la maladie"

Une nouvelle étude publiée jeudi au Royaume-Uni montre que les malades du Covid-19 ayant été hospitalisés et dont la maladie a duré plus de cinq mois, n’ont pas réussi à guérir complètement, même un an après leur hospitalisation.

Menée conjointement par l’Institut national pour la recherche médicale (NIHR) et des chercheurs de l’université de Leicester, l’étude a analysé 2.030 cas de Covid grave ayant été hospitalisés dans 83 hôpitaux à travers le pays.

Selon l’étude, 25% de ces cas ont affirmé avoir complètement guéri cinq mois après avoir quitté l’hôpital et 30% d’entre eux disent avoir repris la même vie d’avant la maladie après seulement un an.

Toutefois, ces données révèlent que la majorité des cas graves ne guérissent pas complètement, même un an après être sorti de l’hôpital.

Les femmes, les personnes en surpoids et celles ayant subi une réanimation, sont parmi les personnes susceptibles de continuer à souffrir des symptômes du Covid, notamment la fatigue, les douleurs musculaires, les problèmes de sommeil et les difficultés respiratoires. La majorité des malades interrogés ont rapporté une baisse conséquente de leur qualité de vie par rapport à avant la maladie.

Le professeur Chris Brightling, spécialiste des maladies respiratoires et chercheur à l’université de Leicester qui a participé à l’étude, a expliqué qu'"avec que 500.000 britanniques touchés par le Covid-19 ont été hospitalisés depuis le début de la pandémie, c'est tout le système de santé publique qui a été ébranlé."