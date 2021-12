Israël/Coronavirus: A. Shaked avertit que d'ici un mois, "des dizaines de milliers de cas pourraient être détectés chaque jour"

40 nouveaux cas du variant Omicron ont été détectés dimanche portant le total à 175

Lors de la réunion du cabinet israélien dimanche, la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked a averti que "d'ici quatre semaines, des dizaines de milliers de cas de coronavirus seront confirmés et des milliers de classes seront fermées", selon Channel 12.

La ministre des Sciences Orit Farkash-Hacohen a également affirmé qu'Israël connaîtra une importante vague d'infections au coronavirus dans les semaines à venir.

Elle suggère d'encourager la vaccination en exigeant le passport vert dans tous les magasins non essentiels et en décrétant que les tests de dépistage pour toute personne de plus de cinq ans non vaccinée doivent être payants.

40 nouveaux cas du variant Omicron ont été détectés dimanche, portant le total à 175 officiellement déclarés depuis l'apparition du variant il y a trois semaines.

Israël a fermé ses frontières aux étrangers il y a trois semaines afin d'éviter une propagation massive du variant sur le territoire.

Le gouvernement a également placé sur "liste rouge" plusieurs pays dont la France et les Emirats pour lesquels les Israéliens ont interdiction de s'y rendre. Les Etats-Unis, le Canada et l'Allemagne devraient également rejoindre cette liste d'ici peu.

Plus de 800 nouveaux cas quotidiens ont été rapportés ce weekend et 81 personnes sont dans un état grave.

Certains pays d'Europe réimposent des mesures restrictives à l'approche des fêtes de fin d'année, les Pays-Bas ont notamment instauré un confinement jusqu'au 14 janvier.