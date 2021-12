Israël/Omicron: Yaïr Lapid s'oppose au passeport vert à l'entrée des centres commerciaux

Plus de 1.000 nouveaux cas ont été recensés en 24h

Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a déclaré lundi qu'il s'opposerait au passeport vert à l'entrée des centres commerciaux, une mesure qui est actuellement à l'étude pour réduire la courbe des contaminations au coronavirus dans le pays.

"Nous mettons en place des mesures en fonction de l'évolution de la situation. Les discussions se poursuivent à propos des centres commerciaux", a déclaré Yaïr Lapid.

Lors de la réunion du cabinet dimanche soir, Yaïr Lapid et plusieurs ministres ont exprimé leur opposition à l'instauration du pass sanitaire pour les centres commerciaux, obligeant le Premier ministre Naftali Bennett à se rétracter.

Nafatli Bennett s'est exprimé dimanche soir sur la situation sanitaire, exhortant les parents à faire vacciner leurs enfants et encourageant les employeurs à étendre le télétravail au maximum.

Il a assuré que le pays était bel et bien confronté à une cinquième vague de contaminations, alors que plus de 1.000 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures et que 175 cas d'Omicron ont été identifiés.

Plusieurs pays ont également été placés sur "liste rouge" dont la France, les Emirats, les Etats-Unis, le Canada, la Hongrie ou encore l'Espagne.

"Le Premier ministre a réagi rapidement face à Omicron. Au début, certains disaient qu'il réagissait trop vite. Aujourd'hui, il est déjà clair qu'il avait raison," a conclu M. Lapid.