Israël: le ministre de la Justice G. Sa'ar suggère de payer les parents pour qu'ils fassent vacciner leurs enfants contre le covid

Un montant de 1.000 shekels (280 euros) a été proposé

Le ministre israélien de la Justice Gideon Sa'ar suggère de payer les Israéliens qui feront vacciner leurs enfants contre le coronavirus, alors que le pays fait face à une 5e vague de contaminations avec l'arrivée du variant Omicron.

Le Premier ministre Naftali Bennett a averti ce mardi que les cas doublaient tous les jours et que de nouvelles restrictions seraient imposées.

M. Sa'ar a déclaré lors de la réunion du cabinet coronavirus qu'Israël devrait proposer de payer 1.000 shekels (environ 280 euros) à tous les parents qui emmènent leurs enfants se faire vacciner, ainsi qu'aux adultes qui reçoivent leur troisième dose de vaccin.

Pour l'heure, seuls 4,1 millions de citoyens ont reçu les trois doses. Selon les statistiques, six mois après la 2e dose, le vaccin perd de son efficacité et la personne est considérée comme "non protégée", essentiellement face aux nouveaux variants.

Les taux de vaccination chez les 5-11 ans sont assez bas, seuls 12% des enfants de cet âge ont reçu une dose du vaccin, contre 61% des 12-15 ans, qui sont devenus éligibles à la vaccination en juin.

Les autorités sanitaires appellent à la prudence et au respect des gestes barrières alors que plus de 1.300 nouveaux cas de contamination ont été rapportés mardi.