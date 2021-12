Israël/Coronavirus: 1.400 nouveaux cas en 24h, un record depuis octobre

9.591 malades actifs dont 83 dans un état grave ont été enregistrés

Le ministère israélien de la Santé a fait état jeudi du bilan de la pandémie, enregistrant 1.400 nouveaux cas en 24h, un record depuis le mois d'octobre.

Cette augmentation importante des cas est due à la propagation du variant Omicron, très contagieux, sur le territoire. Plus de 340 cas issus de ce variant ont été recensés.

Le taux de positivité aux tests de dépistage est également en hausse, à 1.44%. 8.239 personnes sont décédées de la maladie depuis le début de la pandémie.

En outre, plus de 4.1 millions de personnes ont reçu les trois injections de vaccin Pfizer. Dès dimanche, les Israéliens plus de 60 ans et le personnel médical pourront recevoir une 4e dose de vaccin.

Les autorités sanitaires appellent au respect des gestes barrières et à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, dont le taux de vaccination est pour l'heure au plus bas.