Vaccin anti-Covid: les malades du cancer perdent rapidement leur taux d'anticorps, le rappel permet de vite le récupérer (étude israélienne)

"L'étude prouve la nécessité de recevoir régulièrement des doses de rappel" (Dr Ligumsky)

Une étude israélienne publiée cette semaine, montre que la protection vaccinale contre le Covid-19 s’atténue plus rapidement chez les malades du cancer, mais que la dose de rappel permet de vite renforcer leur taux d’anticorps.

Selon le Dr Hagai Ligumsky, l’un des auteurs de l’étude, celle-ci soutient l’idée d’inoculer une troisième dose de vaccin aux malades du cancer dans les pays où deux seulement ont pour l’heure étaient administrées à la population.

"Nous encourageons également l’inoculation d’une quatrième dose aux malades du cancer dans les pays comme Israël où la troisième a déjà été administrée", a-t-il ajouté, interrogé mardi par le quotidien Times of Israel.

Evaluée par d’autres groupes de recherches internationaux et publiée dans la revue scientifique britannique The Lancet, l’étude révèle que le taux d’anticorps des personnes souffrant de cancer qui venaient recevoir la troisième dose de rappel, était bien plus faible que chez les personnes en bonne santé ayant le même schéma vaccinal.

"Les résultats montrent clairement que les malades du cancer sous traitement subissent une réduction plus rapide de leur taux d’anticorps que les autres, ce qui prouve la nécessité de recevoir régulièrement des doses de rappel", a conclu le Dr Ligumsky, un oncologue officiant au Centre médical Sourasky de Tel Aviv.