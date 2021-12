Covid-19 : le "tsunami" des cas conduira les systèmes de santé au bord de l'"effondrement" (OMS)

"Le fait qu'Omicron, plus transmissible, circule en même temps que Delta, entraîne un tsunami de cas"

Le "tsunami" des cas de Covid-19 dus aux variants Omicron et Delta met à rude épreuve les systèmes de santé, déjà au bord de l'"effondrement", a mis en garde mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Je suis très préoccupé par le fait qu'Omicron, plus transmissible, circulant en même temps que Delta, entraîne un tsunami de cas. Cela exerce et continuera d'exercer une immense pression sur un personnel de santé épuisé et des systèmes de santé au bord de l'effondrement", a déclaré le chef de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse.

L'organisation internationale estime que les variants Delta et Omicron sont des "menaces jumelles" qui augmentent le nombre des nouveaux cas, provoquant des pics d'hospitalisations et de décès.

La pression sur les systèmes de santé n'est pas seulement due aux nouveaux patients, mais aussi au grand nombre des membres du personnel de santé tombant malades, a ajouté M. Ghebreyesus.

"Les personnes non vaccinées courent beaucoup plus de risques de mourir de l'un ou l'autre de ces variants", a-t-il martelé.

L'OMS souhaitait que 40% de la population mondiale soit entièrement vaccinée d'ici à la fin de l'année et a pour objectif une couverture de 70% d'ici au milieu de 2022.

M. Tedros a annoncé que 92 des 194 États membres de l'OMS n'atteindraient pas l'objectif de 40% en 2021.