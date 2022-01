Covid: le variant Omicron a des effets moins graves car il s'attaque peu aux poumons, selon plusieurs études

"Les effets d'Omicron se manifestent principalement dans le système respiratoire supérieur"

Plusieurs études récentes suggèrent que le variant Omicron du coronavirus aurait des effets moins graves sur l’organisme en raison du fait qu’il s’attaque peu aux poumons.

Des expériences menées sur des rongeurs ont ainsi révélé qu’à la différence des variants précédents qui provoquaient de graves difficultés respiratoires, Omicron se limite plutôt au nez, à la gorge et à la trachée, a rapporté le New York Times.

L'une des études a notamment montré que les niveaux du variant Omicron dans les poumons étaient un dixième ou moins du niveau des autres variants.

"Il est juste de dire que les nouveaux effets observés de la maladie se manifestent principalement dans le système respiratoire supérieur", selon Roland Eils, bio-informaticien à l'Institut de la santé de Berlin en Allemagne.

Ravindra Gupta, chercheur de premier plan sur les variants à l'Université de Cambridge et auteur de l'une des études, a indiqué à Insider qu'Omicron "avait un fonctionnement différent à bien des égards". "La biologie du virus n'est plus la même qu'avant, c’est presque une nouveauté », a-t-il dit.

Le variant Omicron, identifié pour la première fois en Afrique du Sud et au Botswana fin novembre, est actuellement présent dans plus de 100 pays, selon l'Organisation mondiale de la santé, et touche également les personnes vaccinées ainsi que celles qui ont déjà été infectées.

Si de nombreuses données suggèrent à ce jour qu'Omicron, désormais souche dominante dans certains pays dont la France, engendre un risque réduit d'hospitalisation, l'OMS exhorte à la prudence.

"Le risque global lié à la nouvelle variante préoccupante Omicron reste très élevé", a déclaré l'agence de santé des Nations Unies.