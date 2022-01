La France va réduire à quatre mois le délai pour le rappel du vaccin anti-Covid

"Une infection équivaudra toujours à une injection"

Le délai pour faire sa dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 va être réduit en France, à partir du 15 février, à quatre mois maximum au lieu de sept pour pouvoir conserver un pass sanitaire valide, a annoncé le ministre français de la Santé Olivier Véran.

La règle actuellement en vigueur est qu'à partir du 15 janvier, le pass sanitaire devient inactif au bout de sept mois en l'absence de dose de rappel, souvent appelée troisième dose.

"A partir du 15 février, il faudra l'effectuer quatre mois – et non plus sept après sa deuxième dose pour avoir un schéma vaccinal complet", a indiqué M. Véran à l'hebdomadaire Le Journal de Dimanche.

Il a rappelé qu'"une infection équivaudra toujours à une injection. Cela veut dire qu’une personne qui a ses deux doses, n’a pas encore fait son rappel mais a été récemment contaminée par le virus répond aux conditions posées".

En Israël, la troisième dose de rappel est disponible depuis la fin août, plus de 4.2 millions de personnes l'ont déjà reçue.

Une quatrième dose est désormais accessible aux personnes immunodéprimées.