Israël/Coronavirus: le directeur général du ministère de la Santé a reçu sa 4e dose de vaccin

Le directeur général du ministère israélien de la Santé, le professeur Nachman Ash, a reçu mardi matin son quatrième vaccin contre le coronavirus alors que le variant Omicron poursuit sa progression dans le pays.

Depuis le début de semaine, toutes les personnes de plus de 60 ans et le personnel médical, qui ont reçu leur 3e dose il y a plus de 4 mois sont éligibles à la 4e dose de vaccin.

"C'est un jour très important et je suis très content de recevoir cette nouvelle dose de rappel. C'est une variante très, très contagieuse, comme on peut le voir. La morbidité augmente et bondit chaque jour. La meilleure réponse est le vaccin. J'exhorte tout le monde à aller se faire vacciner," a-t-il déclaré.

"Nous avons beaucoup débattu sur le quatrième vaccin, il a fallu quelques jours avant que nous l'approuvions, mais depuis que nous l'avons approuvé, nous sommes sûrs qu'il nous aidera à faire face à la nouvelle vague," a-t-il ajouté.

10.644 nouveaux cas ont été rapportés en 24h et 117 personnes sont dans un état grave.

Le Premier ministre Naftali Bennett a averti dimanche que plus de 10.000 cas quotidiens sont attendus cette semaine, exhortant la population à se faire vacciner rapidement. Le télétravail dans les entreprises est également encouragé.