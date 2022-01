Israël/Covid: le pic de la vague devrait être atteint dans trois semaines (experts)

Annonce de nouvelles règles de dépistage afin de gérer l’afflux massif de personnes souhaitant se faire tester

Alors que des milliers de nouveaux cas positifs au coronavirus sont détectés chaque jour en Israël, les autorités sanitaires s’attendent à connaître le pic de la cinquième vague de la pandémie d'ici trois semaines, ont rapporté mercredi les médias locaux.

Mardi, l’Etat hébreu a recensé plus de 12.500 nouveaux cas, chiffre record qui pourrait bien être surpassé jeudi, étant donné l’afflux massif d’Israéliens vers les centres de dépistage, alors que le variant Omicron se répond à grande vitesse dans le pays.

Selon Channel12, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a été averti par les experts sanitaires que le pic est à prévoir pour la fin du mois de janvier. Sans citer sa source, la chaîne israélienne a rapporté qu’au pic de la vague, les autorités s’attendent à recenser 1.200 cas de Covid grave.

Toutefois, d’autres médias, telle la chaîne Channel13, qui ne cite pas non plus ses sources, rapportent que les autorités s’attendent plutôt à recenser 2.500 cas graves au moment du pic de la vague, et que le Premier ministre a d’ores et déjà demandé aux services de santé d’être prêts à accueillir 4.000 cas graves.

Israël a annoncé mercredi de nouvelles règles de dépistage et d’isolement afin de gérer l’afflux massif de personnes souhaitant se faire tester. Ces règles entreront en vigueur à minuit dans la nuit entre jeudi et vendredi.

Dans le cadre de la nouvelle réglementation, les personnes de moins de 60 ans et sans comorbidité pourront effectuer un autotest à domicile, bien que certains experts estiment que ces tests soient bien moins précis que le dépistage PCR, surtout dans la détection du variant Omicron.