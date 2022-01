Israël/Coronavirus: la liste des pays "rouges" annulée dès minuit (directeur du ministère de la Santé)

En Israël, un nouveau record a été franchi jeudi avec plus de 16.000 nouveaux cas

Le ministère israélien de la Santé a décidé jeudi d'annuler la liste des pays classés "rouges"; la décision prendra effet ce soir à minuit si elle est approuvée par le gouvernement et la Knesset.

Les Israéliens avaient l'interdiction de se rendre dans les pays classés "rouges" sous peine de s'exposer à une amende de plus de 1500 euros et ceux qui en revenaient devaient effectuer une quarantaine de 7 jours, même vaccinés.

Parmi les pays rouges qui seront désormais classés orange figurent la France, les Émirats arabes unis, les États-Unis, l'Éthiopie, le Royaume-Uni, la Tanzanie, le Mexique, la Suisse et la Turquie.

Les personnes guéries ou vaccinées qui reviennent d'un pays orange devront s'isoler à leur arrivée en Israël jusqu'à l'obtention du résultat du test PCR.

Les personnes non vaccinées devront effectuer deux tests, un premier le jour de l'arrivée et un second une semaine après, pour pouvoir sortir de quarantaine.

En Israël, un nouveau record a été franchi jeudi avec plus de 16.000 nouveaux cas et 134 personnes dans un état grave.

Selon les estimations du Premier ministre Naftali Bennett, plus de 50.000 cas devraient être enregistrés dans les jours à venir.