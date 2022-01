Israël/Coronavirus: A. Lieberman promet une compensation financière aux entreprises touchées par les restrictions

Selon lui, "la plupart des entreprises sont en excellente forme"

Le ministre israélien des Finances Avigdor Lieberman a déclaré dimanche que les entreprises touchées par les restrictions contre le coronavirus recevront une forme de compensation financière.

"Il y aura de l'aide pour les entreprises touchées par Covid-19, mais il n'y aura pas de dons", a déclaré A. Lieberman. "Il n'y aura pas de corruption électorale."

Le ministre des Finances a déclaré que certains propriétaires d'entreprises qui se sont plaints aux journaux télévisés de sa politique ont caché leur propre succès.

"Certains d'entre eux sont cotés en bourse, je peux donc vérifier leurs rapports trimestriels", a-t-il déclaré. "J'aimerais que nous soyons tous dans une telle situation en 2022."

A. Liberman, qui s'est longtemps opposé au financement de l'indemnisation gouvernementale des entreprises en raison du COVID, affirme qu'"actuellement, la plupart des entreprises sont en excellente forme."

Le pays est fortement touché par la cinquième vague de contaminations depuis que le variant Omicron a fait son apparition dans le pays début décembre.

Ce dimanche, Israël a toutefois rouvert ses frontières aux touristes vaccinés, sous condition, après plus d'un an et demi de fermeture.