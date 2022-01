Coronavirus: le PDG de Pfizer, A. Bourla annonce qu'un vaccin adapté à Omicron sera prêt en mars

En Israël, plus de 4.3 millions de personnes ont reçu la 3e dose de vaccin contre le coronavirus

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla a déclaré lundi qu'un vaccin contre le variant Omicron du coronavirus serait prêt en mars prochain.

"Ce vaccin sera prêt en mars. Nous commençons déjà à le fabriquer en grande quantité,"a-t-il dit.

"Nous avons l'espoir d'atteindre quelque chose qui offrira une protection bien meilleure, en particulier contre les contaminations, car la protection contre les hospitalisations et les formes graves est déjà là avec la 3e dose de vaccin", a-t-il précisé.

En Israël, plus de 4.3 millions de personnes ont reçu la 3e dose de vaccin contre le coronavirus. La 4e dose a été proposée aux personnes de plus de 60 ans et au personnel médical bien que son efficacité n'ait pas encore été prouvée.

Le pays connaît actuellement une vague sévère avec des records quotidiens de coronavirus en raison de la propagation du variant Omicron.

Plus de 21.000 nouveaux cas ont été rapportés en 24h et le taux de positivité aux tests de dépistage est de 13.3%.

En outre, 222 personnes sont dans un état grave.

Les autorités sanitaires ont exhorté au télétravail lorsqu'il est possible et au maintien des gestes barrières dans l'espace public.