Israël/Coronavirus: la quarantaine réduite de 10 à 7 jours pour les personnes positives

Plus de 220 personnes sont dans un état grave

La quarantaine pour les personnes infectées par le coronavirus sera raccourcie de dix à sept jours en Israël compte tenu du nombre élevé de contaminations et de la moindre chance de transmettre le virus après sept jours d'infection.

La décision a été confirmée par le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Nachman Ash, dans une interview sur Channel 12.

Par ailleurs, plus de 21.000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24h et le coordinateur de la lutte contre le coronavirus, le professeur Salman Zarka, a déclaré que si Israël atteignait le nombre de 600 personnes dans un état grave, un confinement pourrait être réimposé, plus d'un an après la dernière mise sous cloche du pays.

"Selon notre expérience des vagues précédentes, lorsqu'il y a plus de 600 patients dans un état grave, la qualité des soins n'est pas la même", a-t-il dit, exhortant la population à éviter de se faire contaminer et à maintenir les gestes barrières.

A ce jour, 222 patients sont hospitalisés dans un état grave et le taux de positivité aux tests de dépistage est de 13%.

"Pour le moment, la plupart des patients dans un état grave ont été infectés par le Delta", a déclaré le Pr Sharon Alroy-Preis, la cheffe des services de santé publique au sein du ministère de la Santé

Selon elle, réduire la durée d'isolement des personnes infectées atténuera le problème des pénuries de personnel médical.