Covid-19: plus de 50 % des Européens en passe d'être infectés par le variant Omicron d'ici les deux prochains mois (OMS)

26 pays d'Europe ont indiqué que plus de 1% de leur population "attrape le coronavirus chaque semaine"

Plus de la moitié des personnes vivant en Europe sont susceptibles d’être contaminées par le variant Omicron au cours des deux prochains mois si les infections se poursuivent au rythme actuel, a déclaré mardi l'Organisation mondiale de la santé.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, le directeur régional de l'agence onusienne, Hans Kluge, a averti que le variant Omicron représentait un "nouveau raz de marée d'ouest en est balayant" la région européenne.

"A ce rythme, l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) prévoit que plus de 50% de la population de la région sera infectée par Omicron au cours des six à huit prochaines semaines", a déclaré Hans Kluge aux journalistes.

La région Europe de l'OMS comprend 53 pays et territoires, dont 50 ont déjà confirmé des cas du variant Omicron.

Selon l'OMS, 26 de ces pays ont signalé au 10 janvier que plus de 1% de leur population "attrapait le coronavirus chaque semaine". La région a ainsi enregistré plus de sept millions de nouveaux cas de contamination au cours de la première semaine de 2022.

Se référant aux données collectées au cours des dernières semaines, Hans Kluge a précisé que le variant Omicron était confirmé comme étant plus transmissible et que "les mutations qu'il possède lui permettent d'adhérer plus facilement aux cellules humaines, et d'infecter même ceux qui ont déjà contaminés ou vaccinés".

Le responsable de l'OMS a toutefois souligné que "les vaccins approuvés continuaient d'offrir une bonne protection contre les formes graves de la maladie et la mortalité, y compris pour Omicron".