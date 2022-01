Israël/Coronavirus: Tsahal annule les exercices pour les réservistes jusqu'à la fin du mois

Plus de 41.000 cas de coronavirus ont été enregistrés dans le pays ces dernières 24h

L'armée israélienne a annulé tous les exercices pour les réservistes jusqu'à la fin du mois, a déclaré un officier de Tsahal alors que plus de 6.000 soldats, officiers et employés civils ont contracté le coronavirus, soit une augmentation de plus de 1.000 cas en 24h.

L'armée limitera également le temps de congé des soldats combattants au cours des deux prochaines semaines afin de s'assurer qu'elle dispose de suffisamment d'effectifs, a affirmé l'officier.

Les soldats servant dans "unités fermées", qui dorment à la base, seront tenus de se mettre en quarantaine dans une installation militaire prévue à cet effet s'ils entrent en contact avec une personne infectée, au lieu de se mettre en quarantaine à domicile comme ils y étaient autorisés jusqu'à présent.

Les soldats qui ne dorment pas à la base seront toujours autorisés à faire leur quarantaine à la maison, a déclaré l'armée.

L'armée israélienne renforce également ses restrictions sur les rassemblements, limitant au strict minimum le nombre de cérémonies qui auront lieu au cours du mois prochain et interdisant aux civils d'y assister.

L'officier a déclaré que l'armée s'attend à ce qu'une augmentation fulgurante des cas de Covid-19 se poursuive dans les semaines à venir malgré les nouvelles restrictions.

Tsahal a acheté des centaines de milliers de kits de tests antigéniques afin de prévenir la propagation du Covid-19 dans l'armée.