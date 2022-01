Le Royaume-Uni pourrait être l'un des premiers pays à sortir de la pandémie de coronavirus (expert)

Environ 95% de la population a des anticorps

Le Royaume-Uni pourrait être parmi les premiers pays à sortir de la pandémie de coronavirus, selon un expert.

Le professeur David Heymann, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), a déclaré que le Royaume-Uni commençait à voir des signes endémiques de la maladie.

S'exprimant lors d'un briefing en ligne, il a assuré que le Royaume-Uni était probablement l'un des pays avec les niveaux d'immunité de la population les plus élevés au monde, alors que la vague Omicron fait rage actuellement, particulièrement en Europe.

"Cela signifie l'immunité contre les formes graves et la morbidité après infection si l'on est vacciné, ou après réinfection si l'on a déjà eu la maladie. Cette immunité de la population semble tenir le virus et ses variantes à distance, sans causer de formes très graves ou la mort dans les pays où l'immunité de la population est élevée", a-t-il assuré.

"J'ai regardé le rapport le plus récent de l'ONS (Office for National Statistics) sur l'immunité de la population et ils ont estimé qu'environ 95% de la population en Angleterre a des anticorps soit par la vaccination soit par infection naturelle," a-t-il poursuivi.

"Si vous regardez dans les unités de soins intensifs, vous verrez que malheureusement la majorité de ces personnes ne sont pas vaccinées", a-t-il déploré.

Plus de 14 millions de cas et 150.000 morts ont été rapportés au total au Royaume-Uni.