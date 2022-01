Israël/Coronavirus: "je ne peux pas promettre qu'il n'y aura pas de confinement" (Salman Zarka)

Selon les chiffres, 100.000 personnes de plus de 60 ans n'ont pas encore reçu le booster

Le Pr Salman Zarka, coordinateur de la lutte contre le coronavirus en Israël, s'est exprimé jeudi alors que près de 50.000 nouveaux cas ont été rapportés en 24h, affirmant qu'"un confinement n'était pas exclu" dans le pire des scénarios.

"Nous recommandons à la population à risque de porter un masque au maximum et de réduire sa participation aux événements", a-t-il dit. "Dans les autres pays du monde, la vague d'Omicron est courte, sur plusieurs semaines, et il est important que nous réduisions au maximum nos contacts pendant cette période", a-t-il ajouté.

"Nous sommes dans une phase où notre environnement est saturé de virus – Delta, Omicron, la grippe et autres virus respiratoires. Il est primordial que nous maintenions une hygiène personnelle, un masque et que nous restions à l'écart les uns des autres autant que possible", a encore précisé M. Zarka.

A propos de la saturation du système de santé, le Pr Zarka a affirmé qu'"environ 5.600 personnes ont été placées à l'isolement dont 1.500 infirmières et environ 800 médecins."

"Nous avons fait des recherches sur le degré d'infection des personnes vérifiées, et nous avons vu qu'après le 7e jour, le risque d'infection est faible, nous avons donc décidé de réduire la durée d'isolement de 10 à 7 jours," a-t-il dit.

Il a notamment annoncé que la plupart des patients qui sont hospitalisés pour coronavirus ont plus de 60 ans et n'ont pas reçu la 3e dose de vaccin.

Selon les chiffres, 100.000 personnes de plus de 60 ans n'ont pas encore reçu le booster.