Israël/Coronavirus: 20 personnes infectées par une sous-variante BA2 d'Omicron

La sous-variante a été détectée dans plusieurs pays du monde

Une sous-espèce du variant Omicron, BA2 a été détectée en Israël et 20 personnes ont été testées positives à cette variante du coronavirus.

Selon les premières informations, BA2 aurait encore plus de mutations qu'Omicron déjà très contagieux. Certains scientifiques ont déjà émis l'hypothèse que ce variant pourrait être beaucoup plus violent en terme de contaminations, rapporte Kan.

Pour l'heure, aucune information n'a été donnée sur sa dangerosité.

La sous-espèce a été observée pour la première fois en Chine il y a quelques semaines, mais selon les scientifiques, elle serait originaire d'Inde.

Elle a également été localisée au Danemark, en Australie, au Canada et à Singapour.

A ce jour, plus de 200.000 malades actifs ont été recensés dans le pays et plus de 48.000 nouveaux cas ont été rapportés en 24h.

287 personnes sont dans un état grave et le taux de positivité aux tests de dépistage est de 12%.

Au vu du nombre important de personnes désirant se faire tester et du manque de tests, le gouvernement a décidé de réserver les PCR aux plus de 60 ans et aux personnes à risque afin de leur administrer un traitement si leur état le nécessite.

En outre, plus de 4.3 millions de personnes ont reçu la 3e dose du vaccin et près de 500.000 les 4 doses.