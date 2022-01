Israël/Coronavirus: 1 cas sur 9 est une réinfection (rapport)

Les personnes réinfectées seraient partiellement vaccinées

Environ un cas sur neuf de coronavirus diagnostiqué en Israël est une réinfection, selon un rapport publié par le radiodiffuseur public Kan.

11% des cas confirmés au cours des derniers jours seraient des réinfections. De nouveaux records de contaminations ont été enregistrés cette semaine avec près de 50.000 nouveaux cas quotidiens.

317 personnes sont dans un état grave et le taux de positivité aux tests de dépistage est de 12.5%.

Aucun détail n'a été donné quant au pourcentage des personnes réinfectées qui avaient été vaccinées, mais le rapport indique qu'une grande partie d'entre elles ont reçu des injections du vaccin Pfizer.

Les responsables de la santé pensent que le pays pourrait enregistrer 100.000 nouveaux cas quotidiens dès la semaine prochaine, exhortant la population à éviter les rassemblements et à maintenir les gestes barrières dans l'espace public.

Le coordinateur de la lutte contre le coronavirus, le Pr Salman Zarka a déclaré cette semaine "ne pas pouvoir promettre qu'il n'y aurait pas de confinement".

La stratégie du Premier ministre Naftali Bennett consiste toutefois à garder l'économie ouverte autant que possible tout en protégeant la population. Les tests PCR sont désormais réservés aux plus de 60 ans et aux personnes atteintes de maladies graves. Le reste des personnes souhaitant se faire tester doivent effectuer des tests antigéniques.