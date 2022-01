Israël/Coronavirus: l'état de 92% des patients s'est amélioré grâce au traitement Paxlovid

Actuellement, 446 personnes sont dans un état grave dont 93 sous respirateurs artificiels

Selon de nouvelles données publiées par la caisse de santé israélienne Maccabi, 92% des patients atteints de coronavirus qui ont été traités avec le médicament antiviral de Pfizer Paxlovid ont vu leur état considérablement s'améliorer en trois jours.

"Nous recommandons à toute personne qui a contracté le coronavirus et qui est jugée apte au traitement avec ce médicament, de le prendre et de se protéger contre une forme grave pouvant entraîner une hospitalisation et même un décès", a déclaré le chef de la division santé de Maccabi, le Dr Miri Mizrahi Reuveni.

"Les résultats de l'enquête prouvent la qualité du traitement, son efficacité et son importance dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, et surtout au milieu de la vague actuelle d'Omicron," a-t-il ajouté.

Maccabi est la deuxième grande caisse maladie d'Israël avec environ 2,5 millions de membres. Jusqu'à présent, 850 d'entre eux ont reçu le médicament Paxlovid.

Le traitement est sous forme de pilules à prendre deux fois par jour pendant cinq jours, dès l'apparition des symptômes et au plus tard cinq jours après les premiers symptômes. Il est pour l'heure destiné aux personnes dans un état léger à modéré qui sont considérées comme à haut risque de développer une forme grave.

Selon les premières données, la prise du traitement réduirait les hospitalisations et les décès de 89 %.

