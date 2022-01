Le rappel Covid-Grippe annuel de Moderna "pas avant l'automne" 2023 (DG)

"Notre but est d'avoir un seul 'booster' annuel"

Moderna estime pouvoir offrir sa dose de rappel annuel à la fois contre le Covid-19, la grippe et le VRS (virus respiratoire syncytial, infectant les poumons et les voies respiratoires) "dans le meilleur des cas à l'automne 2023", a déclaré lundi son directeur général.

"Dans le meilleur des cas ce sera à l'automne 2023. Je ne pense pas que ce sera dans tous les pays, mais nous sommes convaincus que c'est possible dans certains pays l'année prochaine", a déclaré Stéphane Bancel, le directeur général du laboratoire qui fabrique l'un des deux vaccins anti-Covid-19 les plus efficaces et basés sur la technologie de l'ARN messager.

Il a indiqué, lors d'une table ronde virtuelle du Forum économique mondial, que les essais pour le VRS étaient en phase III (qui permet d'évaluer l'intérêt thérapeutique du traitement sur un nombre de patients beaucoup plus important) et que ceux du vaccin à ARN messager contre la grippe étaient en phase II (qui démontre l'efficacité du traitement).

M. Bancel espère passer en phase II pour ce dernier "dès le 2ème trimestre de cette année".

Pour lui cet effort de combiner dans un seul vaccin la protection contre plusieurs maladies doit aussi permettre de surmonter les réticences de la population.

"Notre but est d'avoir un seul 'booster' annuel pour qu'on ait pas de problème d'adhésion avec des gens qui ne veulent pas recevoir deux trois injections par hiver mais d'avoir une dose qui fait rappel pour le coronavirus et rappel pour la grippe et le VRS, pour s'assurer que les gens se fassent vacciner", a expliqué le responsable français.

Il a aussi évoqué la capacité de production, rappelant qu'en 2021 Moderna avait livré 807 millions de doses.