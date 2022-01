Covid: le comité d'urgence de l'OMS souhaite une surveillance en temps réel des animaux réservoirs

Deux ans après l'apparition du virus, son origine reste assez mystérieuse

Le Comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le Covid demande aux pays de mettre en place une "surveillance en temps réel" des possibles animaux réservoirs du virus donnant la maladie, selon ses conclusions publiées mercredi.

"La surveillance en temps réel et le partage des données sur l'infection, la transmission et l'évolution du SRAS-CoV-2 chez les animaux permettront de mieux comprendre l'épidémiologie et l'écologie du virus", a dit le comité, qui estime que la pandémie reste assez grave pour mériter le plus haut niveau d'alerte de l'OMS.

Cette surveillance permettra également d'identifier en temps nécessaire les éventuelles apparitions et évolutions de variants chez ces animaux et de pouvoir ainsi évaluer les risques en matière de santé publique, écrivent-ils.

Dans ses recommandations, le comité demande donc aux Etats membres de l'OMS d'"établir des enquêtes épidémiologiques sur la transmission du SRAS-CoV-2 (donnant le Covid-19, ndlr) au niveau de l'interface homme-animal et une surveillance ciblée sur les hôtes et réservoirs animaux potentiels".

Deux ans après l'apparition du virus, son origine reste assez mystérieuse.

Les experts privilégient la théorie généralement admise de la transmission naturelle du virus d'un animal réservoir - probablement la chauve-souris - à l'homme, par l'intermédiaire d'un autre animal qui n'a pas encore été identifié.